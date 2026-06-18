Milieustraat Eersel past openingstijden aan vanwege hitte

Vanwege de verwachte hittegolf heeft de milieustraat in Eersel aangepaste openingstijden. Dit is besloten om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen.

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De hoge temperaturen zorgen ervoor dat het hitteprotocol wordt ingevoerd. Dit betekent dat de milieustraat tijdelijk kortere openingstijden hanteert. Hiermee willen zij gezondheidsrisico's door de warmte voorkomen.

Vrijdag 19 juni is de milieustraat geopend van negen uur tot één uur ’s middags. Op zaterdag 20 juni gelden andere tijden: bezoekers zijn welkom van negen uur tot half drie ’s middags.

Aanpassing door hitte

De milieustraat roept bezoekers op om hun bezoek zo veel mogelijk buiten de heetste uren van de dag te plannen. Dit kan helpen om ongemakken door de warmte te verminderen.

De tijdelijke maatregel is bedoeld om zowel medewerkers als bezoekers te beschermen tegen de extreme hitte. Wanneer de temperaturen weer dalen, keren de reguliere openingstijden terug.