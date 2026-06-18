Cultuurcentrum Baarle-Nassau heet De Loswal

Het nieuwe cultuurcentrum in Baarle-Nassau krijgt de naam De Loswal. Na een stemming onder inwoners kreeg deze naam de meeste voorkeur. Het centrum opent naar verwachting in april 2027.

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Inwoners van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau konden stemmen op de naam van het nieuwe cultuurcentrum. Er werden 575 stemmen uitgebracht, waarvan 255 voor De Loswal. Andere opties waren Grensrijk met 234 stemmen en De Hopper met 86 stemmen.

De naam De Loswal heeft een historische betekenis voor het dorp. Het verwijst naar de oude spoorlijn en het Bels Lijntje, die vroeger een belangrijke verbindingsfunctie hadden. Daarnaast benadrukt de naam de rol van het cultuurcentrum als centrale ontmoetingsplek.

Bouw bijna afgerond

De bouw van het centrum duurt nog tot en met januari 2027. Vanaf februari 2027 wordt begonnen met de inrichting van het gebouw. Als alles volgens planning verloopt, kan het nieuwe cultuurcentrum in april 2027 zijn deuren openen.

Het cultuurcentrum moet een belangrijke rol gaan spelen in het sociale leven van de inwoners van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Het wordt een plek waar cultuur, historie en ontmoetingen samenkomen.