Bladel wil omgevingsplan wijzigen voor bouw van 80 woningen

De gemeente Bladel heeft plannen om een omgevingsplan te wijzigen. Dit maakt de bouw van tachtig woningen aan de Noordwesthoek van Bladel mogelijk.

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Burgemeester en wethouders van Bladel bereiden een wijziging voor van het omgevingsplan, zodat er ruimte komt voor nieuwe woningen. Het gaat om een project aan de Gozelinusbocht, Isegrim en Franse Hoef, waar op termijn circa tachtig woningen gebouwd moeten worden.

Het plan werd eerder besproken met belanghebbenden tijdens een bijeenkomst in maart 2022. Omdat het voorstel sindsdien op enkele punten is aangepast, wil de gemeente een tweede bijeenkomst organiseren. Hier kunnen betrokkenen opnieuw hun mening geven en worden geïnformeerd over de voorgenomen plannen.

In de huidige fase van de procedure is er nog geen mogelijkheid om formeel bezwaar te maken of een advies in te dienen. Dit kan pas zodra het ontwerp van de wijziging ter inzage wordt gelegd. De gemeente zal dit later bekendmaken.