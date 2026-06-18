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Melding bodemenergiesysteem bij Van Grinsven in Beek en Donk

Vandaag om 10:25

In Beek en Donk heeft Van Grinsven Grondboringen een melding gedaan voor de aanleg en ingebruikname van een gesloten bodemenergiesysteem.

Gevonden voor jou

De gemeente Laarbeek heeft een melding ontvangen voor een gesloten bodemenergiesysteem op het adres Ridderspoor 2 in Beek en Donk. Het systeem wordt aangelegd en gebruikt door Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V.

Een gesloten bodemenergiesysteem is een installatie waarmee warmte en koude uit de bodem worden gebruikt voor energie, bijvoorbeeld voor verwarming en koeling. De melding is gedaan op 10 juni 2026 en betreft een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk.

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