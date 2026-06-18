Grond wordt toegepast in Esbeek

Op Groenstraat 11B in Esbeek wordt grond toegepast. De melding is afgehandeld op 16 juni 2026.

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In Esbeek, op Groenstraat 11B, is een melding gedaan voor het gebruik van grond of baggerspecie. Dit houdt in dat grond of baggerslib wordt gebruikt, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of iets aan te leggen. De melding is volgens het Besluit activiteiten leefomgeving afgehandeld.