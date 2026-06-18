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Grond wordt toegepast in Esbeek
Vandaag om 10:26
Op Groenstraat 11B in Esbeek wordt grond toegepast. De melding is afgehandeld op 16 juni 2026.
In Esbeek, op Groenstraat 11B, is een melding gedaan voor het gebruik van grond of baggerspecie. Dit houdt in dat grond of baggerslib wordt gebruikt, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of iets aan te leggen. De melding is volgens het Besluit activiteiten leefomgeving afgehandeld.
De melding is niet openbaar in te zien, en er kan geen bezwaar of beroep tegen worden ingediend. Voor vragen over deze procedure is het zaaknummer Z2026-00016332 relevant.
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