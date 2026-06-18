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Vergunningsaanvraag voor kappen van dode boom in Biest-Houtakker
Vandaag om 10:26
Op Biestsestraat 22 in Biest-Houtakker is een vergunning aangevraagd om een dode boom te kappen. De aanvraag werd op 14 juni 2026 ontvangen door de gemeente Hilvarenbeek.
De aanvraag gaat om het verwijderen van een dode boom op het adres Biestsestraat 22. Het college van burgemeester en wethouders heeft de melding geregistreerd onder kenmerk 1064526.
Het kappen van bomen wordt gezien als het vellen van houtopstanden en valt onder specifieke regels. De ingediende aanvraag is momenteel enkel ter kennisgeving en nog niet goedgekeurd.
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