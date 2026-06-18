Vergunningsaanvraag voor uitrit aan Van Spreeuwelstraat in Hilvarenbeek

De gemeente Hilvarenbeek heeft een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een uitrit aan de Van Spreeuwelstraat. Het verzoek is ingediend op 13 juni 2026.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor een uitweg op het adres Van Spreeuwelstraat 1, 5081 ZC Hilvarenbeek. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze aanvraag geregistreerd onder kenmerk 1064524.

De vergunning betreft het maken, veranderen of gebruiken van een uitweg. Het is nog niet bekend of de aanvraag wordt goedgekeurd. Pas na een besluit kan de vergunning worden verleend en rechtsmiddelen worden gebruikt.