Vergunning voor APNKI Outdoor 2026 in Biest-Houtakker verleend

Het evenement APNKI Outdoor in Biest-Houtakker heeft een evenementenvergunning gekregen. Het vindt plaats op zaterdag 20 en zondag 21 juni 2026 op Sportpark de Stevort.

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De gemeente Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven voor het organiseren van APNKI Outdoor. Het evenement wordt gehouden op Sportpark de Stevort aan de Vossenhol in Biest-Houtakker. Op zaterdag 20 juni 2026 is het evenement van zeven uur ’s avonds tot twee uur ’s nachts. Zondag 21 juni 2026 duurt het van elf uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds.

Naast de evenementenvergunning zijn ook ontheffingen verleend voor het schenken van zwakalcoholische dranken en het laten horen van versterkte muziek. Er is ook toestemming voor het produceren van geluid op zondag, zoals geregeld in de Zondagswet.