Wandelvierdaagse Hilvarenbeek 2026 krijgt groen licht

De jaarlijkse Wandelvierdaagse in Hilvarenbeek mag in juni 2026 weer plaatsvinden. De gemeente heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.

Gevonden voor jou

De Wandelvierdaagse wordt gehouden van woensdag 24 juni tot en met zaterdag 27 juni 2026. De start- en finishlocatie is op de Vrijthof in Hilvarenbeek. Op de eerste drie dagen lopen de deelnemers tussen vijf uur en half tien ’s avonds. De laatste dag is de tocht tussen elf uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds.

Naast toestemming voor het evenement, is er ook een vergunning verleend voor het gebruik van toestellen en geluidsapparatuur tijdens de vierdaagse. De vergunning is verzonden op 17 juni 2026 en staat geregistreerd onder zaaknummer 1055068.