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Wijziging dierenverblijven gemeld in Haghorst
Vandaag om 10:26
Bij A.J.A.M. van der Aa V.O.F. in Haghorst zijn wijzigingen in diersoorten en aantallen gemeld. Dit betreft een milieubelastende activiteit aan de Koningin Julianaweg.
Op 3 juni 2026 heeft het bedrijf A.J.A.M. van der Aa V.O.F. een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om een wijziging in de soorten en aantallen dieren in hun verblijven aan de Koningin Julianaweg 2 in Haghorst.
De melding is op 16 juni 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of in beroep te gaan. Het zaaknummer van deze melding is Z2026-00015631.
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