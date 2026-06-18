Nieuwe benoeming in gemeenteraad Bernheze

Marionne van Dongen-de Kruijf uit Heesch is benoemd tot raadslid in Bernheze.

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Marionne van Dongen-de Kruijf is per donderdag 4 juni 2026 benoemd tot lid van de gemeenteraad van Bernheze. Zij vult de plek op van Edwin Daandels uit Heeswijk-Dinther, die ontslag heeft genomen als raadslid.

De benoeming is officieel bekendgemaakt door de voorzitter van het centraal stembureau. Van Dongen-de Kruijf woont in Heesch en neemt vanaf nu deel aan de gemeenteraad.