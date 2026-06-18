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Exploitatievergunning verleend voor Baliëndijk in Breda

Vandaag om 10:30

De burgemeester van Breda heeft een exploitatievergunning verleend voor het pand aan Baliëndijk 46.

Gevonden voor jou

Het besluit is op 16 juni 2026 verzonden. De vergunning valt onder artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening en heeft betrekking op de exploitatie van een locatie in Breda.

Het pand bevindt zich aan Baliëndijk 46, postcode 4816GE. De vergunning is officieel goedgekeurd door de burgemeester.

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