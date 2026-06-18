Vergunningsaanvraag voor verbouwing Blake Beemd in Soerendonk

Er is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een aardappelloods en machineloods op Blake Beemd 14 in Soerendonk.

Gevonden voor jou

De gemeente Cranendonck heeft op 12 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het aanpassen van een aardappelloods en machineloods op het adres Blake Beemd 14 in Soerendonk.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 495068 en valt onder de zogenoemde omgevingsplanactiviteit. Dit is een melding van ontvangst; de plannen zijn niet openbaar en er kan niet op gereageerd worden.