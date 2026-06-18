Gemeente Breda vraagt aanvullende gegevens voor kersenboomgaard

De aanvraag voor een kersenboomgaard aan de Rithsestraat in Breda is niet compleet. De gemeente heeft extra informatie opgevraagd, waardoor de beslissing is uitgesteld.

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De gemeente Breda heeft een aanvraag ontvangen om af te wijken van het omgevingsplan voor de aanleg van een kersenboomgaard aan de Rithsestraat 174. Deze aanvraag is nog niet volledig en de aanvrager moet aanvullende gegevens aanleveren.

Op 16 juni 2026 heeft de gemeente de aanvrager gevraagd om de aanvraag compleet te maken. Hierdoor is de beslistermijn tijdelijk opgeschort, met een maximale periode van zes weken. Dit betekent dat er pas later een besluit wordt genomen. Tegen het uitstel van deze termijn is geen bezwaar mogelijk.

Op dit moment kunnen inwoners niet reageren op de aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente Breda een nieuw bericht. Pas dan is het mogelijk om bezwaar te maken als de plannen invloed hebben op uw belangen.