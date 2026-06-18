Dakkapellen en herindeling bovenwoning Aalsterweg Eindhoven aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van twee dakkapellen en het herindelen van een bovenwoning aan de Aalsterweg in Eindhoven.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het adres Aalsterweg 53 in Eindhoven en is op 15 juni 2026 ontvangen door de gemeente. Het gaat om het plaatsen van twee dakkapellen en een nieuwe indeling van de bovenverdieping.

Op dit moment is de vergunning alleen ter kennisgeving gepubliceerd. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.