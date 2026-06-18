Terrasvergunning verleend aan Black Box in Eindhoven

Horecabedrijf Black Box in Eindhoven heeft een terrasvergunning gekregen voor onbepaalde tijd. Het gaat om het gebruik van de openbare ruimte aan de gevel van het pand aan de Kerkstraat.

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De vergunning is op 16 juni 2026 verzonden en geldt voor onbepaalde tijd. Het horecabedrijf mag hiermee een terras plaatsen aan de gevel van het pand op Kerkstraat 16.

Het besluit is genomen door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving en geldt voor het gebruik van de openbare ruimte op deze locatie. Het zaaknummer van de vergunning is EHV-ZP2026-002659.