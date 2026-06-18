Bomenkap in Schootsestraat Eindhoven goedgekeurd

Drie bomen aan de Schootsestraat in Eindhoven mogen worden gekapt. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend.

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De bomen staan bij Schootsestraat 116 in Eindhoven. De vergunning is op 16 juni 2026 verzonden en heeft betrekking op het kappen vanwege groene redenen. Het besluit is beschikbaar voor inzage op het Inwonersplein in het Stadhuis van Eindhoven.

Het dossier is ook digitaal in te zien via een openbare publicatie van de gemeente. Een bezwaartermijn van zes weken geldt voor belanghebbenden, maar het besluit blijft in werking tijdens deze termijn.