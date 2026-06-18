Legalisatie kamerverhuur voor zes kamers in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend om kamerverhuur voor zes kamers in Eindhoven te legaliseren. Het gaat om een adres aan de Wattstraat.

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De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het pand aan de Wattstraat 38 in Eindhoven. Het doel is om kamerverhuur voor zes kamers officieel te maken.

De vergunningaanvraag is op 15 juni 2026 ontvangen. Het gaat hier om een formele kennisgeving, waarbij op dit moment nog geen bezwaar mogelijk is.