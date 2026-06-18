Gemeente Eindhoven wil grond aan Muzenlaan verkopen voor woningbouw

De gemeente Eindhoven heeft aangekondigd grond aan de Muzenlaan te willen verkopen aan BPD Ontwikkeling B.V. Het perceel is nodig voor de bouw van honderd appartementen in de middeldure huurcategorie.

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De grond, gelegen aan en nabij de Muzenlaan 1 tot en met 1C in Eindhoven, heeft een oppervlakte van circa 403 vierkante meter. Het perceel maakt deel uit van een bouwplan waarin ook aangrenzende gronden van BPD Ontwikkeling B.V. worden meegenomen. Samen vormen deze gronden de basis voor een stedenbouwkundig plan dat honderd huurappartementen in het middeldure segment omvat.

Volgens de gemeente Eindhoven is BPD Ontwikkeling de enige partij die in aanmerking komt voor de aankoop. Dit komt doordat de ontwikkeling van het bouwplan afhankelijk is van de combinatie van de grond en de reeds aangrenzende eigendommen van BPD. De gezamenlijke gronden zijn essentieel om de doelen en ambities van het stedenbouwkundig plan te realiseren, zoals woningkwaliteit, aantallen en parkeeroplossingen.