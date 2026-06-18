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Zieke boom Spiraeastraat Eindhoven wordt gekapt
Vandaag om 10:30
Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een zieke boom aan de Spiraeastraat in Eindhoven. Het gaat om een boom bij huisnummer 8.
De aanvraag is op 14 juni 2026 ontvangen door de gemeente Eindhoven. Het betreft een vergunning voor het verwijderen van een zieke boom op het adres Spiraeastraat 8.
De vergunningaanvraag is uitsluitend ter kennisgeving ingediend en kan niet worden ingezien. Op dit moment is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen de aanvraag.
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