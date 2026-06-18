Fietsberging naast woning in Eindhoven geweigerd

De aanvraag voor een fietsberging in de tuin naast een woning aan de St Jansweg in Eindhoven is geweigerd. Het besluit is op 16 juni 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag betrof een bouwactiviteit om een fietsberging te plaatsen in de tuin naast een woning aan de St Jansweg in Eindhoven. Het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving heeft deze aanvraag afgewezen.

Het besluit ligt vanaf twee dagen na publicatie ter inzage op het Inwonersplein aan het Stadhuisplein 1 in Eindhoven. Ook is het digitaal in te zien via de officiële publicatiepagina van de gemeente Eindhoven.