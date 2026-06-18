Woning op Pauwlaan in Eindhoven mag tijdelijk verhuurd worden

De woning aan de Pauwlaan 6 in Eindhoven mag tijdelijk verhuurd worden. Het besluit hiervoor is genomen in het kader van de Leegstandwet en verstuurd op 16 juni 2026.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming gegeven voor tijdelijke verhuur van de woning aan de Pauwlaan in Eindhoven. Dit valt onder de regels van de Leegstandwet, een wet die verhuur mogelijk maakt bij leegstaande panden om langdurige leegstand te voorkomen.

Het besluit is op 16 juni 2026 verzonden naar de aanvrager. Het gaat om een vergunning voor adressering en gebruik van het pand, specifiek bedoeld voor verhuur onder deze wetgeving. Hiermee wordt het pand tijdelijk beschikbaar gesteld voor huurders.