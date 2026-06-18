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Vergisters gepland aan Eerste Hoefsteeg in Rosmalen

Vandaag om 10:33

De gemeente Den Bosch heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van vergisters aan de Eerste Hoefsteeg in Rosmalen. De vergunningaanvraag is op 8 juni 2026 binnengekomen.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor de bouw van vergisters op het adres Eerste Hoefsteeg 6, 5249 PS in Rosmalen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/507719.

In deze fase is het nog niet mogelijk om op de ingediende aanvraag te reageren. Burgemeester en wethouders van Den Bosch maken dit bekend volgens de regels van de Omgevingswet.

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