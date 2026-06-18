Omgevingsvergunning voor monumentaal atelier in Den Bosch verleend

De gemeente Den Bosch heeft een vergunning verleend voor de renovatie van een atelier aan de Koningsweg. Het pand is een gemeentelijk monument, en de vergunning treedt niet direct in werking.

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Op 2 juni 2026 heeft de gemeente Den Bosch besloten om een vergunning te verlenen voor het renoveren en restaureren van een atelier aan de Koningsweg 32. Het pand heeft de status van gemeentelijk monument, wat betekent dat extra regels gelden voor de werkzaamheden. De vergunning treedt niet meteen in werking.

Vanaf 2026 gebruikt de gemeente Den Bosch niet langer de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. Inwoners kunnen zich via overheid.nl aanmelden om per e-mail op de hoogte te blijven van vergunningen en andere besluiten in hun buurt. Deze berichtenservice is beschikbaar voor iedereen vanaf 25 jaar.