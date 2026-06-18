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Vergunning aangevraagd voor nieuw Thomashuis in Kaatsheuvel
Vandaag om 10:34
Er is een vergunning aangevraagd om een Thomashuis te bouwen aan de Zuidhollandsedijk 53 in Kaatsheuvel. Het pand zal worden gebruikt voor de verkoop van producten.
Op 11 juni 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de bouw van een Thomashuis aan de Zuidhollandsedijk 53 in Kaatsheuvel, met als doel het verkopen van producten vanuit dit pand.
De vergunning betreft een standaardprocedure en is ontvangen door de gemeente. Het adres waar de bouw gepland staat, is Zuidhollandsedijk 53, 5171 TK Kaatsheuvel.
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