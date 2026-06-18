Vergunning aangevraagd voor tijdelijk wonen in bed en breakfast Loon op Zand

Er is een vergunning aangevraagd om drie jaar een deel van een bed en breakfast aan de Loonse Molenstraat in Loon op Zand te bewonen.

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De aanvraag betreft het tijdelijk bewonen van een afgebakend deel van de bestaande bed en breakfast aan de Loonse Molenstraat 36. Het gaat om een periode van drie jaar.

De vergunning is op 9 juni 2026 ontvangen door de gemeente. Het pand is gelegen in Loon op Zand, bekend om zijn ligging nabij de Loonse en Drunense Duinen.