Vergunning aangevraagd voor persriool in Kaatsheuvel

Er is een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een persriool in Kaatsheuvel. Het gaat om werkzaamheden op de Dodenauweg, Marktstraat en een rotonde. Ook worden verkeersmaatregelen getroffen tijdens het project.

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De aanvraag betreft het leveren en aanbrengen van een persriool op meerdere locaties in Kaatsheuvel. De betrokken straten zijn de Dodenauweg, de Marktstraat en een rotonde. Dit soort riolering zorgt ervoor dat afvalwater onder druk wordt afgevoerd naar een centrale plek.

Daarnaast zijn verkeersmaatregelen nodig om het werk veilig te kunnen uitvoeren. De aanvraag is op 9 juni 2026 ontvangen en wordt verder beoordeeld. Het is nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden precies beginnen.