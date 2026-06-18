Navigatie overslaan
Ontdek

Boxtel lanceert Subsidieregeling Taalhulp 2026

Vandaag om 10:35

De gemeente Boxtel heeft de nieuwe Subsidieregeling Taalhulp 2026 vastgesteld. Deze subsidie ondersteunt basisscholen bij het bestrijden van taalachterstanden door intensieve begeleiding in kleine groepen aan te bieden.

Gevonden voor jou

De regeling is bedoeld voor basisscholen en speciale scholen in Boxtel en richt zich op leerlingen met een achterstand in de Nederlandse taal. Door middel van tutoring krijgen zij extra begeleiding in groepen van twee tot vijf leerlingen, minimaal twee keer per week. Het doel is om onderwijsachterstanden te verminderen en de beheersing van de Nederlandse taal te bevorderen.

De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van het aantal lesweken, ondersteuningsuren per week en een uurtarief van 65 euro. Scholen kunnen vanaf 1 april tot en met 31 augustus een aanvraag indienen voor het nieuwe schooljaar. De regeling treedt direct na publicatie in werking en vervangt de oude Subsidieregeling Taalhulp 2025.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Boxtel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.