Boxtel lanceert Subsidieregeling Taalhulp 2026

De gemeente Boxtel heeft de nieuwe Subsidieregeling Taalhulp 2026 vastgesteld. Deze subsidie ondersteunt basisscholen bij het bestrijden van taalachterstanden door intensieve begeleiding in kleine groepen aan te bieden.

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De regeling is bedoeld voor basisscholen en speciale scholen in Boxtel en richt zich op leerlingen met een achterstand in de Nederlandse taal. Door middel van tutoring krijgen zij extra begeleiding in groepen van twee tot vijf leerlingen, minimaal twee keer per week. Het doel is om onderwijsachterstanden te verminderen en de beheersing van de Nederlandse taal te bevorderen.

De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van het aantal lesweken, ondersteuningsuren per week en een uurtarief van 65 euro. Scholen kunnen vanaf 1 april tot en met 31 augustus een aanvraag indienen voor het nieuwe schooljaar. De regeling treedt direct na publicatie in werking en vervangt de oude Subsidieregeling Taalhulp 2025.