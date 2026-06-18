Polski Smak in Helmond krijgt slijterijvergunning

Polski Smak aan de Heistraat 24 in Helmond heeft toestemming gekregen voor het gebruik van een slijterijvergunning. Het besluit is verzonden op 9 juni 2026.

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De slijterijvergunning geeft Polski Smak het recht om alcohol te verkopen vanuit de winkel aan de Heistraat. Deze vergunning is verleend door de gemeente Helmond.

Het besluit is officieel vastgelegd op 9 juni 2026. Dit betekent dat de vergunning vanaf die datum van kracht is en de slijterij haar activiteiten volgens de regels mag uitvoeren.