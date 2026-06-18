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Polski Smak in Helmond krijgt slijterijvergunning
Vandaag om 10:35
Polski Smak aan de Heistraat 24 in Helmond heeft toestemming gekregen voor het gebruik van een slijterijvergunning. Het besluit is verzonden op 9 juni 2026.
De slijterijvergunning geeft Polski Smak het recht om alcohol te verkopen vanuit de winkel aan de Heistraat. Deze vergunning is verleend door de gemeente Helmond.
Het besluit is officieel vastgelegd op 9 juni 2026. Dit betekent dat de vergunning vanaf die datum van kracht is en de slijterij haar activiteiten volgens de regels mag uitvoeren.
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