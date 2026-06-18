Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in Ameidepark Helmond

In het Ameidepark in Helmond wordt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aangelegd. Burgemeester en wethouders hebben dit verkeersbesluit genomen op verzoek van een bewoner. Het bord met kenteken wordt binnenkort geplaatst.

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De gemeente Helmond heeft besloten een parkeervak in het Ameidepark te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats. Dit gebeurt op kenteken voor een bewoner die aan alle voorwaarden voldoet, zoals het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart en de parkeerdruk in de buurt.

Het verkeersbesluit is genomen na overleg met de politie. Door het aanleggen van deze speciale parkeerplaats verdwijnt een reguliere openbare parkeerplek, maar volgens de gemeente heeft dit weinig invloed op de parkeerdruk. Het bord met kenteken wordt geplaatst zodra het besluit officieel bekend is gemaakt.