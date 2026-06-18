Gemeente Eersel wil grond verkopen aan buurperceel eigenaar

De gemeente Eersel heeft aangekondigd een stuk gemeentegrond bij Meerheide 5 in Duizel te willen verkopen aan de eigenaar van het aangrenzende bedrijfspand.

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Het gaat om een deel van het perceel met de kadastrale kenmerken gemeente Eersel, sectie H, nummer 1232. De eigenaar van het bedrijfspand aan Meerheide 5 had interesse in de grond kenbaar gemaakt bij de gemeente. Op basis daarvan heeft de gemeente besloten tot verkoop over te gaan.

Volgens de gemeente komt alleen de eigenaar van het aangrenzende perceel in aanmerking voor aankoop. Dit omdat het stuk grond alleen geschikt is als uitbreiding van het naastgelegen perceel. Zelfstandig gebruik of ontwikkeling van het perceel is niet mogelijk vanwege de beperkte grootte en ligging.

De gemeente stelt dat de criteria voor verkoop objectief en toetsbaar zijn.