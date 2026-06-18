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Evenementenvergunning BWF Ronde Klein Zundert verleend

Vandaag om 10:36

De burgemeester van Zundert heeft een meerjarige vergunning verleend voor de BWF Ronde in Klein Zundert op 12 juli 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning geldt voor de wielerwedstrijd op locatie Pastoor van Vessemstraat 52 a in Klein Zundert. Het besluit is genomen op 15 juni 2026 en geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600661.

Eventuele verkeersmaatregelen rondom het evenement zijn te vinden op de website van de gemeente Zundert.

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