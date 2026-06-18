Oekelpop in Rijsbergen op 4 juli 2026 zonder vergunning

Op 4 juli 2026 vindt het evenement Oekelpop plaats aan de Oekelsestraat in Rijsbergen. De gemeente Zundert heeft ingestemd met de melding dat het evenement vergunningsvrij is.

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De burgemeester van Zundert heeft op 15 januari 2026 een melding ontvangen voor het organiseren van Oekelpop. Het evenement wordt gehouden aan de Oekelsestraat 16 in Rijsbergen.

Omdat het gaat om een vergunningsvrij evenement, zijn er geen zienswijzen of bezwaren mogelijk. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600063.

Oekelpop vindt plaats op zaterdag 4 juli 2026.