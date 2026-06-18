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Starry Night avondwandeling in Wernhout op 3 juli
Vandaag om 10:36
Op 3 juli 2026 wordt in Wernhout de Starry Night avondwandeling georganiseerd. De melding voor dit vergunningsvrije evenement is door de burgemeester van Zundert goedgekeurd.
De burgemeester van Zundert heeft op 15 juni 2026 een melding ontvangen voor een vergunningsvrij evenement. Het gaat om de Starry Night avondwandeling, die op vrijdag 3 juli in Wernhout plaatsvindt.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600735 en goedgekeurd. Tegen meldingen van vergunningsvrije evenementen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
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