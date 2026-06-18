Noodkap populier nabij Akert in Geldrop vanwege acuut gevaar

De burgemeester van Geldrop-Mierlo heeft een populier bij Akert laten kappen vanwege een direct risico door stamscheuring en zwamaantasting.

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De populier nabij Akert 135 in Geldrop is op 11 juni 2026 gekapt. Dit gebeurde omdat de boom door scheuren in de stam en aantasting door schimmels een acuut gevaar vormde voor de omgeving.

Het besluit om de boom direct te verwijderen is genomen door de burgemeester van Geldrop-Mierlo. Deze noodkap was noodzakelijk om de veiligheid van personen in de buurt te waarborgen.