Uitbouw en garagedeur vervanging aangevraagd in Valkenswaard

In Valkenswaard is een aanvraag ingediend voor het uitbreiden van een woning en het vervangen van een garagedeur aan de Reiger.

Gevonden voor jou

De gemeente Valkenswaard heeft op 15 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning aan de Reiger 22. De plannen omvatten een uitbouw aan de achterzijde van het woonhuis en het vervangen van de garagedeur.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 495005 en valt binnen de categorie ‘Bouwen’. Dit bericht is een kennisgeving van ontvangst. De plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op gereageerd worden.