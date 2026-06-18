Milieustraat Bergeijk past openingstijden aan vanwege hitte

De milieustraat in Bergeijk opent vrijdag alleen in de ochtend vanwege de hitte. Hiermee wil men medewerkers beschermen tegen de extreme temperaturen.

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De medewerkers van de milieustraat werken onder uitdagende omstandigheden. Door de asfaltverharding en de volle zon kunnen de hoge temperaturen een risico vormen voor hun gezondheid. Om hen zoveel mogelijk te beschermen, worden de openingstijden aangepast.

Vrijdag 19 juni is de milieustraat geopend van negen uur 's ochtends tot één uur 's middags. Buiten deze tijden blijft de locatie gesloten. Het gaat om een tijdelijke maatregel als reactie op de extreme hitte.

Deze aanpassing is bedoeld om te voorkomen dat medewerkers langdurig worden blootgesteld aan de zon en de warmte. Het is nog niet bekend of er in de komende dagen verdere wijzigingen volgen.

Bezoekers wordt aangeraden rekening te houden met de aangepaste tijden en hun bezoek daarop af te stemmen. De gemeente vraagt begrip voor deze uitzonderlijke situatie.