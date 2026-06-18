Herinrichting en bomenkap aangevraagd in Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft een aanvraag ontvangen voor herinrichting en bomenkap aan de Runstraat 40.

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Op 16 juni 2026 heeft de gemeente Veldhoven een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een wijziging van een eerdere vergunning met zaaknummer VHZ2025-01781. De werkzaamheden hebben betrekking op de herinrichting van de locatie aan de Runstraat 40, waarbij ook bomen zullen worden gekapt.

De nieuwe aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01005. De stukken zijn niet openbaar beschikbaar, maar kunnen op verzoek worden ingezien. Bezwaar maken tegen de aanvraag is op dit moment nog niet mogelijk; dit kan pas zodra er een besluit is genomen.