Advertentie
Spelletjesmiddag Bree in Veldhoven op 20 september
Vandaag om 10:40
Op 20 september wordt er een spelletjesmiddag gehouden op Bree in Veldhoven. De gemeente heeft hiervoor een melding ontvangen die geen vergunning vereist.
De spelletjesmiddag vindt plaats op Bree in Veldhoven en is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-00948. De melding werd op 5 juni 2026 door de gemeente ontvangen.
Omdat het om activiteiten gaat waarvoor geen vergunning nodig is, zijn bezwaren of zienswijzen niet mogelijk.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie