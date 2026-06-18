Sluitingstijd horeca Nuenen verruimd bij nachtwedstrijden
Horecazaken in Nuenen mogen tijdens nachtwedstrijden langer open blijven. De burgemeester heeft hiervoor specifieke regels opgesteld.
De verruiming van sluitingstijden geldt alleen voor horecagelegenheden die een ontheffing aanvragen. Na de reguliere sluitingstijd worden geen nieuwe bezoekers toegelaten en moeten aanwezigen binnen blijven tot de wedstrijd afgelopen is. De zaak moet uiterlijk één uur na het laatste fluitsignaal sluiten.
Entertainment zoals dj’s en live-optredens is niet toegestaan, tenzij hiervoor apart toestemming is aangevraagd. Alleen het geluid van de wedstrijd en commentaar mag te horen zijn. Overlast voor de omgeving moet worden voorkomen door deuren en ramen gesloten te houden. Horecaondernemers zijn verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in en rond hun zaak.
Bij risicowedstrijden kan beveiliging verplicht worden gesteld. De voorschriften moeten strikt worden nageleefd, omdat overtredingen gevolgen kunnen hebben voor de verleende ontheffing.
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