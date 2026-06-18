Suikerfabriek gaat ammoniakuitstoot in 3 jaar met 95 procent terugdringen

De fabriek van suikerproducent Cosun Beet Company (CBC) in Dinteloord gaat binnen 3,5 jaar tijd 95 procent minder ammoniak uitstoten. Daarover heeft het bedrijf afspraken gemaakt met de provincie en milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB). Eerder stapte MOB naar de rechter om af te dwingen dat de provincie de vergunning van CBC in zou trekken.

Om dat te voorkomen gingen de drie partijen in overleg. Daaruit zijn afspraken gekomen: CBC vervangt de grootste ammoniakbron, een verouderde koeltoren. Daarvoor in de plaats komt een volledig nieuw koelsysteem. Daarnaast neemt het bedrijf maatregelen voor kleinere uitstootbronnen.

Uitstootplafond

De afspraken zijn niet vrijblijvend: de fabriek mag straks van de provincie nog maar 3,5 ton ammoniak per jaar uitstoten. Nu is dat nog maximaal 76,5 ton. Dat is een verlaging van 95 procent. In 2030 gaat het nieuwe plafond in.

Op een eerder overzicht van grootste ammoniakuitstoters in Nederland staat de suikerfabriek op plek zeventien. Als we alleen industrie meenemen, staat de fabriek op plek zeven. Met de lagere uitstoot zou de fabriek uit die top tien verdwijnen.

Provinciebestuurder is tevreden

Gedeputeerde Saskia Boelema (D66) van Vergunningverlening is tevreden: “95 procent terug in uitstoot is natuurlijk een enorme stap. Met deze afspraken laten we zien ‘het kan wel’. We zetten hiermee een belangrijke stap richting herstel van onze natuur en bieden duidelijkheid voor de toekomst van deze fabriek."

Ze is ook blij dat de partijen elkaar hebben kunnen vinden: "Het is goed om te zien dat we elkaar hebben gevonden in een oplossing die ecologisch, economisch én maatschappelijk perspectief biedt.”