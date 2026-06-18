Mobiel puinbreken op locatie in Helvoirt

Op de Gestelstraat in Helvoirt wordt binnenkort bouw- en sloopafval fijngemaakt. Dit gebeurt op locatie met een mobiele puinbreekmachine.

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Burgemeester en wethouders van Vught hebben een melding ontvangen voor het mobiel breken van puin. Het gaat om bouw- en sloopafval dat op de Gestelstraat 3 in Helvoirt wordt verwerkt. Dit proces maakt het mogelijk om het afval ter plekke te recyclen.

De melding is op 27 mei 2026 binnengekomen en heeft het DSO-kenmerk 2026052701879. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk. Voor vragen over de melding kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.