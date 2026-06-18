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Mobiel puinbreken op locatie in Helvoirt

Vandaag om 10:43

Op de Gestelstraat in Helvoirt wordt binnenkort bouw- en sloopafval fijngemaakt. Dit gebeurt op locatie met een mobiele puinbreekmachine.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Vught hebben een melding ontvangen voor het mobiel breken van puin. Het gaat om bouw- en sloopafval dat op de Gestelstraat 3 in Helvoirt wordt verwerkt. Dit proces maakt het mogelijk om het afval ter plekke te recyclen.

De melding is op 27 mei 2026 binnengekomen en heeft het DSO-kenmerk 2026052701879. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk. Voor vragen over de melding kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.

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