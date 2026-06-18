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Ontheffing voor container Theresialaan in Vught verleend

Vandaag om 10:43

De gemeente Vught heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een container op Theresialaan 82. De ontheffing geldt van 22 juli tot en met 29 juli 2026.

Gevonden voor jou

Op Theresialaan 82 in Vught mag een container worden geplaatst in de periode van 22 tot en met 29 juli 2026. Dit is door burgemeester en wethouders van Vught goedgekeurd. De ontheffing hiervoor is op 16 juni 2026 verzonden.

De container zal tijdelijk worden gebruikt en staat op een locatie waar dit volgens de regels is toegestaan. Het gaat om een adres in een woongebied in Vught.

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