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Vergunningsaanvraag Wereld Sterren Circus in Uden
Vandaag om 10:44
De gemeente Uden heeft een aanvraag ontvangen voor het Wereld Sterren Circus.
Op 13 juni 2026 is bij de gemeente Uden een aanvraag ingediend voor een evenementenvergunning. Het gaat om het Wereld Sterren Circus, dat gepland staat van 18 december 2026 tot en met 3 januari 2027.
De activiteiten zullen plaatsvinden aan de Violierstraat in Uden. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 49435-2026. Dit is een officiële kennisgeving van de ontvangst van de vergunningaanvraag. De plannen zijn niet openbaar en er kan geen formele reactie worden gegeven.
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