Vergunningsaanvraag Wereld Sterren Circus in Uden

De gemeente Uden heeft een aanvraag ontvangen voor het Wereld Sterren Circus.

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Op 13 juni 2026 is bij de gemeente Uden een aanvraag ingediend voor een evenementenvergunning. Het gaat om het Wereld Sterren Circus, dat gepland staat van 18 december 2026 tot en met 3 januari 2027.