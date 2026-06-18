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Glasstrook in zuidgevel ziekenhuis Uden aangevraagd
Vandaag om 10:44
Een ziekenhuis in Uden heeft een vergunning aangevraagd om een glasstrook te plaatsen in een deurpaneel aan de zuidgevel van het F-gebouw.
De gemeente Maashorst heeft op 15 juni 2026 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een wijziging aan de zuidgevel van het F-gebouw van een ziekenhuis aan de Nistelrodeseweg 10 in Uden. Hier wordt een glasstrook toegevoegd aan een bestaand deurpaneel.
De aanvraag is ingediend onder zaaknummer 49652-2026 en valt onder de categorie Bouwactiviteit. Het is een melding van ontvangst en er kan niet officieel op gereageerd worden.
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