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Ontdek

Firma Colijn wil emissiearme stalsystemen aanpassen in Uitwijk

Vandaag om 10:54

Firma Colijn heeft een vergunning aangevraagd om de emissiearme stalsystemen van haar veehouderij aan de Poortweg 7 in Uitwijk te wijzigen.

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De aanvraag betreft een milieubelastende activiteit en is ingediend op 28 mei 2026. Het gaat specifiek om het aanpassen van de stalsystemen die zijn ontworpen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.

De gemeente Altena behandelt deze aanvraag volgens de uitgebreide procedure onder de Omgevingswet. Zodra er een ontwerpbesluit of definitief besluit is genomen, wordt bekendgemaakt hoe betrokkenen hierop kunnen reageren.

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