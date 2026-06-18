Vergunning voor dakserre in Gilze verleend

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor een dakserre op een woning aan de Panna in Gilze. Het besluit is verzonden op 16 juni 2026.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om een dakserre, ook wel een dakraam genoemd, te plaatsen op het dak van een woning aan Panna 11 in Gilze. Burgemeester en wethouders hebben het besluit genomen en de vergunning is vanaf de verzenddatum van 16 juni 2026 officieel.

Een dakserre zorgt voor meer lichtinval en extra ruimte onder een schuindak. Voor dergelijke aanpassingen is altijd een vergunning nodig vanwege de mogelijke invloed op de omgeving en het aanzicht van de woning.