Fietsers krijgen voorrang bij oversteek Lijndonk in Gilze

in Gilze en rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft besloten de voorrangsregeling bij de fietsoversteek op de Lijndonk aan te passen. Voortaan krijgen fietsers voorrang op gemotoriseerd verkeer bij de kruising met Klein Zwitserland.

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Het fietspad en de oversteek bij Lijndonk liggen dicht bij de rijbaan van Klein Zwitserland. Om de verkeerssituatie overzichtelijker te maken, wordt de voorrang op het fietspad gelijkgetrokken met de hoofdrijbaan. Fietsers krijgen voortaan voorrang op kruisend verkeer.

Om de nieuwe voorrangsregeling duidelijk te maken, wordt de fietsoversteek voorzien van een rode coating en blokmarkering. Daarnaast worden de verkeersborden aangepast. De politie Zeeland-West-Brabant heeft het plan beoordeeld.