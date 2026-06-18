Beslistermijn verlengd voor woningplannen in Gilze

De gemeente Gilze en Rijen heeft de beslistermijn voor woningaanpassingen aan Valkenberg 3 met zes weken verlengd.

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De plannen voor Valkenberg 3 in Gilze omvatten het splitsen van het hoofdgebouw in drie aparte woningen en het ombouwen van de manege tot een woonhuis. Burgemeester en Wethouders hebben op 16 juni 2026 besloten de wettelijke termijn voor deze aanvraag met zes weken te verlengen.

Het verlengen van de beslistermijn betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Het adres in Gilze betreft een locatie waar zowel nieuwe woningen als een herbestemming van een bestaande ruimte gepland zijn.