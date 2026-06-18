Woningverbouwing Waspik afgeblazen na intrekking vergunning

De omgevingsvergunning voor een woning aan de Veerstraat in Waspik is ingetrokken. Het ging om een aanvraag voor verbouwing en modernisering vanwege achterstallig onderhoud.

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Op 27 mei 2026 was een aanvraag ingediend voor het verbouwen van de woning aan de Veerstraat 25 in Waspik. De aanvraag stond geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018268 en had betrekking op bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan.

De plannen waren bedoeld om de woning te moderniseren en achterstallig onderhoud aan te pakken. De aanvrager heeft op 12 juni 2026 echter besloten om de vergunningsaanvraag in te trekken. Hiermee gaan de geplande werkzaamheden voorlopig niet door.